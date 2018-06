Seguranças não deixam alunos copiarem quadros do CCBB

Alunos de arquitetura da Escola da Cidade foram impedidos, semana passada, de desenhar enquanto circulavam pela exposição de Basquiat, que está em cartaz no CCBB.

Os seguranças do museu informaram aos professores que os alunos não podiam entrar com papel e caneta – e que tampouco era permitido “anotar” no local.

Fabrizio Falenci, que ensina desenho livre na faculdade, lembra como é comum, nos mais importantes museus do mundo, tropeçar em estudantes reproduzindo obras, exercício importante para desenvolver o traço.

Centro responde: foi ‘um

erro de comunicação’

O CCBB afirmou que houve um “erro de comunicação” e que desenho de observação de obras é permitido. Única restrição: ser realizado em pé, por causa da intensa circulação de pessoas nas salas.