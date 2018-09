Quem precisa visitar algum parente internado na UTI do Einstein, na mesma ala restrita onde está Bolsonaro, tem que passar por inúmeros seguranças: da recepção à entrada no setor há uma lista de pessoas autorizadas para cada quarto.

Se o nome do visitante não estiver na lista, não passa. Na porta do quarto do candidato fica um agente da PF com cara de poucos amigos.