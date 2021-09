Segundo Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, micro inflação afeta mais as famílias pobres

A inflação compilada das famílias mais pobres cresceu, segundo cálculos do Ipea divulgados ontem, pouco mais de 10% no acumulado de 12 meses – contas feitas até agosto. A inflação das famílias de renda alta, no mesmo período, chegou em … 8,04%.

Indagado a respeito, Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, observa: economistas entendem muito de matemática, números e pouco sobre o comportamento humano. “Para a Dona Maria de classe baixa ou para Dona Maria de classe alta, o preço do arroz e do feijão subiu a mesma coisa no supermercado. E esses preços, certamente, aumentaram muito mais que 10%”.

É, segundo o especialista em pesquisas, a micro inflação atacando.

No prelo

Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, terminou livro que reúne artigos que o criminalista produziu na pandemia, a partir do seu desassossego com o governo Bolsonaro. Nome? Muito Além do Direito.

Ferida

Com a saída de João de Deus do regime fechado para o domiciliar, Andrea Mannelli, vítima de crimes sexuais do médium, disse ontem à coluna que lamenta a autorização dada anteontem pelo TJ de Goiás. “É preciso rever essa posição”.

Ferida 2

No seu ver, “quando libertamos um criminoso ferimos a dignidade das vítimas e da sociedade”, pontuou a protagonista do documentário João de Deus – Crime e Cura, da Netflix.

About women

Plataforma brasileira de investimentos focada em mulheres será lançada hoje. A SHEINVEST aproveita a maior participação feminina no mercado de capitais nos últimos dois anos. Em 2019, foi de quase 390 mil investidoras. Nesse ano, elas somam…1 milhão de mulheres.

Claudia Martinez e Ana Caroline Cunha de Lima estão no comando.

Aqui, não

Moradores de Pinheiros que se posicionam contra o que consideram “uma verticalização desenfreada e inadequada” do bairro, organizam uma caminhada de protesto para o sábado, pelas ruas da vizinhança. Com devido abaixo-assinado.