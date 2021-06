Segundo registro, terra disputada entre família de ministro e Funai tem sete alqueires

Para saber mais sobre a disputa do novo ministro do Meio Ambiente com a Funai, essa coluna foi pesquisar. A terra em questão – ocupada por indígenas – existe e está registrada em cartório de imóveis em SP. A propriedade, de sete alqueires, foi adquirida em 1946 por José Álvaro Pereira Leite – avô de Joaquim Álvaro Pereira Leite – e está situada “na estrada que vai de Pirituba à Tápias, parte da antiga fazenda Jaraguá”.

O então advogado comprou o sítio de Olga de Paiva Meira por 96 mil “cruzeiros”, segundo título do cartório. Foi em 1996 que índios de uma aldeia que fica do outro lado da estrada se instalaram na área e a questão foi judicializada.

Pelo que se apurou, a família ganhou a reintegração de posse em primeira instância. A Funai recorreu e está esperando nova decisão.

Engessamento

Pesquisa mostra que 68% dos entrevistados pela plataforma Teads, no Brasil, permanecem desconfortáveis em fazer atividades presenciais do dia a dia, como ir a compras, frequentar restaurantes ou utilizar meios de transporte públicos.

Colorindo a vida

O hotel Pestana paulistano está convidando diversos artistas brasileiros para fazer intervenções em seus hotéis. Nomes como Elano Passos, Nah Pinheiro e Tico Canato já aceitaram participar.

Come on, kids

Supla é o garoto propaganda do novo espaço da Leão Group – escritório de advocacia, assessoria imigratória e negócios internacionais, na capital paulista. Segundo a empresa, o roqueiro foi escolhido pela vivência internacional e a característica de “usar o inglês no meio das suas falas”.

Digital 17

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lançados pela ONU serão tema de um evento no Brasil: o festival Conhecendo os ODS Digital.

Todo ouvidos

O podcast O Produtor da Tropicália, com Manoel Barenbein, chegou ao Spotify. Na série de nove programas, ele conta como descobriu Chico Buarque, como foi trabalhar com Caetano e Gil e os embates com a censura.