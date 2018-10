Segunda geração da Osklen participa da SPFW

O desfile da Osklen nesta SPFW teve a mão da segunda geração dos Metsavaht. Os três filhos de Oskar entraram de cabeça na marca. “Meu foco tem sido a direção de estilo e o posicionamento nos EUA. Vejo a Osklen daqui a 10 anos presente nas cidades com as quais nos identificamos, mostrando nossa essência de lifestyle e know how de sustentabilidade”, afirmou Caetana. “Acho que em uma década a marca já estará exportada e enraizada nos principais polos tecnológicos do mundo, fazendo a junção da tecnologia com a sustentabilidade.” completa Thomas – responsável pela direção de arte do desfile e da campanha do Manifesto Oceans, ao lado do irmão Felipe. Este afirmou o que pretende: “Participar cada vez mais do processo inicial, ao lado do meu pai, e do desenvolvimento das peças ao lado da Juliana Suassuna e sua equipe”.

