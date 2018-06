Dez projetos vão receber, da Secretaria de Cultura, o Prêmio Estímulo de Curta-Metragem. A Aparição do Diabo na Fábrica, no Meio da Produção, do roteirista Francis Vogner dos Reis, e outro curta, Tandem, de Vivian Eberhard, estão na lista.

Cada vencedor receberá R$84.600,00.