Martelo batido. A Secretaria estadual de Cultura lança dia 20 a 1.ª Bienal AfroBrasileira do Livro – BienAfro –, com presença de dois reis de povos do Benin. O evento abre em dezembro e homenageia o abolicionista Luiz Gama.

