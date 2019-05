Secretaria de Educação paulistana estuda bônus para professores e servidores

Bê-á-bá

Está em estudo, na Secretaria de Educação municipal, uma alteração da atual bonificação para professores e servidores que atingirem metas especificadas nas escolas da cidade, dentro do desenho da política geral de bônus instalada pela administração Bruno Covas.

Para tanto, foram realizadas três reuniões com membros dos cinco sindicatos da classe em questão. No centro da conversa, o bônus existente, hoje focado na redução das faltas de alunos – cujo resultado tem sido questionável.

Bê-á-bá 2

O governo estadual também está dando bônus na sua administração. Divulgou, mês passado, o pagamento de R$ 425,4 milhões a 187.655 mil professores e servidores da secretaria Estadual da Educação.

Matemático

Para provar que a educação básica de baixíssima qualidade para os mais pobres e a educação superior de alta qualidade para ricos, é ponto central de injustiça no setor no Brasil, o empresário Carlos Alberto Paes Barreto fez contas.

Em 2015, segundo relatório da OCDE, o ensino superior teve investimento médio nos 36 países pesquisados, de US$ 15,7 mil por aluno. No Brasil? US$ 14,3 mil. Em compensação, no ensino básico, a OCDE tem média de US$ 9,6 mil e o Brasil… US$ 3,8 mil.

Matemático 2

O INEP segue mesma linha. Em seu último relatório disponível, de 2006/2015, mostra que as verbas públicas cresceram 56% para o ensino superior e apenas 20% para o básico.

Eu vou

Alckmin, presidente do PSDB, e Serra garantem que vão estar presentes no segundo encontro do “Direitos Já – Fórum Pela Democracia”, movimento pluripartidário de oposição a Bolsonaro.

Segundo o sociólogo Fernando Guimarães, um dos idealizadores do grupo, a reunião acontece em junho.

Eu fui

A primeira, feita anteontem na casa do advogado Pedro Serrano, reuniu desde tucanos como o ex-ministro José Gregori e o ex-senador José Aníbal, a petistas como Fernando Haddad e Aloizio Mercadante, além de Guilherme Boulos.

Precisou Bolsonaro eleito para que tucanos e petistas tentassem se entender.

Quem vê estes bonecos à venda na loja do Metropolitan Museum em NY se confunde. Descobre serem feitos à imagem e semelhança de Vicent van Gogh. A orelha ( o brilhante artista cortou a sua durante crise esquizofrênica) pode ser… destacada.

Bonecos

Quem vê estes bonecos à venda na loja do Metropolitan Museum em NY se confunde. Descobre serem feitos à imagem e semelhança de Vicent van Gogh. A orelha ( o brilhante artista cortou a sua durante crise esquizofrênica) pode ser… destacada.

Transnacional

Protagonizado e produzido por Gilda Nomacce e dirigido e roterizado Julia Katherine, Familia Valente busca coprodução do primeiro longa-metragem nacional dirigido por uma pessoa trans. A dupla foi para Portugal para tanto.

Leia mais notas da coluna:

+ Mercado lembra histórico de Rodrigo Maia

+ Para educadora, MEC poderia ter lutado por menos cortes