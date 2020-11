Secretaria de Cultura Federal paralisa Sistema de Acesso às Leis de Incentivo à Cultura

Após ataques de hackers a sites de órgãos institucionais, a Secretaria de Cultura Federal resolveu paralisar o acesso da equipe que cuida do Sistema de Acesso às Leis de Incentivo à Cultura. A plataforma de projetos aprovados e autorizados a captar está… congelada.

A secretaria explica que a medida visa proteger o site porque a maioria dos ataques foi feito por meio da VPN (Virtual Private Network) – rede usada por equipes em home office.

Investimentos

O Mubadala, braço do fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabe, está com um time peso pesado no Brasil, procurando novos negócios.

Sua mais recente operação foi a aquisição de quatro sondas da Sete Brasil aprovada em agosto pelo Cade.

Efeito pandemia?

A travessia de balsa de São Sebastião para Ilhabela registrou movimentação 23% maior nos meses de setembro e outubro deste ano, em relação a 2019, segundo a Secretaria de Logística e Transportes.

Esse tal de home office…

Carreira solo

Aprovado em concurso público de Polícia Civil, o irmão de Covas, Gustavo, quer ser investigador.

Tech TV

A TV Cultura exibe a primeira vinheta em 3D que pode ser visualizada na televisão sem o uso de óculos. Desenvolvida pela designer Ruth Reis e roteirizada por Boni

Confessionário?

A mediação de conflitos deu um salto com a pandemia. Dados levantados por Rita De Marchi, especialista em Direito da Família, o pedido de divórcios cresceu 80%. E o maior convívio gerado pelo home office impulsionou aumento de 177% na procura por advogados de família.

Assim sendo, Rita decidiu lançar a plataforma “Chegando ao Sim”, dia 26, com o objetivo de mediação e negociação de forma mais simples . “Há uma lacuna no mercado brasileiro de serviços extrajudiciais”

Estatueta

Gloria Pires será homenageada com o Troféu Eusélio Oliveira pelo Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, a ser realizado online de 5 a 11 de dezembro, no Canal Brasil.

A atriz já recebeu o troféu em casa e enviará vídeo de agradecimento que será exibido no Cineteatro São Luiz.