Secretaria da Justiça paulista vai multar primeiro caso de fura-fila da vacinação em SP

A Secretaria da Justiça de Doria decidiu aplicar a primeira multa a um furador da fila da vacinação contra covid. Uma mulher tomou a terceira dose fora do calendário oficial e terá que pagar R$ 27.174,50 aos cofres do Estado.

A denúncia, que chegou pela Ouvidoria, foi investigada pela Comissão Especial Integrada. Após manifestação de defesa, a pena foi mantida – mas a infratora pode recorrer. Cabe ao secretário da Justiça, Fernando José da Costa, avaliar o recurso.

Em 2021, foram 129 denúncias de casos de fura-fila da vacina e 33 procedimentos instaurados.

Meninas na luta

Adolescentes do movimento Girl Up Brasil, com idades entre 13 e 22 anos, vêm fazendo contatos com Estados e municípios para aprovar projetos que garantem distribuição gratuita de absorventes a milhões de meninas e mulheres que não os conseguem comprar.

Já emplacaram esses programas em seis leis estaduais (RJ, BA, MG, AL, TO e RN). E protocolaram projetos em mais dez Estados e 32 municípios.

Hora de doar

Luiza Trajano (Magalu), Fabio Faccio (Renner) e Sergio Borrielo (Pernambucanas) estiveram entre os quase 20 executivos presentes na 1.ª Semana do Varejo com Causa, que avaliou doações de empresas a cidades atingidas pela pandemia.

Estudo de 2021 apontou que 97% dos consultados esperam que as marcas “ajudem a resolver problemas sociais”. E mais: 58% das 258 marcas não têm nenhum mecanismo de ajuda.

PARA PENSAR



Angélica e Preta Gil são algumas das colunistas da plataforma Mina, que entra no ar no dia 11. O espaço, que reúne conteúdos, produtos e cursos voltados ao bem-estar, traz em sua estreia entrevista com Djamila Ribeiro.

“Autocuidado é fundamental. Até brinco que queria fazer uma campanha: massagem é cura, não é frescura”, diz a filósofa em um dos trechos da conversa.

TRIBOS VIRTUAIS



A experiência imersiva Xingu Ensemble, do artista Clelio de Paula, será apresentada no Rio Innovation Week, que começa dia 13, no Rio.

Na exibição, a tecnologia de realidade virtual permite que o visitante se sinta dentro das tribos do Alto Xingu. O artista, que fez residência na região, escaneou volumetricamente, para a obra, indígenas da aldeia Kuikuro.