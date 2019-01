Secretaria da Cultura suspende temporariamente processo contra Instituto Odeon

Com intuito de evitar paralisação e demissões, a Secretaria Municipal de Cultura decidiu suspender temporariamente a denúncia contra o Instituto Odeon, organização que atualmente é responsável pelo Theatro Municipal. A interrupção das atividades do espaço ocorreria no dia 9 de fevereiro.

Enquanto analisa todo o processo, o secretário Alê Youssef solicitou um minucioso relatório da Fundação do Theatro Municipal sobre processos e padrões internos de fiscalização e controle. E determinou que o Instituto Odeon publicasse imediatamente os balanços financeiros no site para garantir transparência aos usuários e munícipes.

A publicação já está no site do Municipal.

Atenção: pelo que se apurou, a suspensão não significa anulação do processo em curso.

