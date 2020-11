‘Para política interna, é super importante a eleição de Biden’, diz economista brasileiro da Universidade de Columbia

Nos EUA, prevalece há alguns anos, nas eleições, a máxima: “É a economia, estúpido”– frase criada pelo marqueteiro de Bill Clinton, James Carville, que apostou e venceu ao martelar que com o país em recessão, George Bush não era invencível. Hoje, pelo que indica a realidade, vale mesmo a mínima: “É a política, estúpido”.

Para saber quais rumos a economia americana vai tomar, caso Donald Trump seja reeleito, essa coluna conversou ontem com o economista José Alexandre Scheinkman, professor da Universidade de Columbia e emérito de Princeton, tendo lecionado antes na de Chicago.

O brasileiro, hoje radicado em Nova York, é contra fazer previsões econômicas. Mas não se furtou em fazer uma avaliação política com reflexos diretos na economia: prevê um futuro muito ruim com Trump capitaneando novamente os EUA. “Ele já anunciou que vai substituir o presidente do FED, Jerome Powell, cujo mandato vence em fevereiro de 2022”. E deixou a entender que vai colocar uma certa diretora do BC americano no lugar, pensando em um Fed mais agressivo. “Pelo que sei, é a única ideia que ele tem na cabeça, ou talvez, a única ideia que puseram na cabeça dele”.

Esse indicado, segundo Scheinkman, é classificado como pessoa goldbag (estaria ainda pensando como na época do padrão ouro) “Fazendo um paralelo, esse padrão indica um pensamento pré-Milton Friedman (economista precursor do livre mercado, Prêmio Nobel de 1976), como se ele não tivesse escrito a história monetária dos Estados Unidos quando mostrou que o padrão ouro trouxe uma enorme volatilidade para economia americana”.

Passando para a situação do comércio internacional, o economista brasileiro tampouco vê Trump resolvendo a situação no geral, tanto com a China bem como com a Comunidade Europeia. “A colaboração com os europeus vai continuar complicada”, diz.

Excluído o preocupante problema de uma indicação polêmica para o FED, é fato que internamente, o poder dos presidentes americanos é menor do que em outros países. Até uma das ações emergências consequentes da pandemia – a de derramar trilhões de dólares pelo mercado interno americano – teve que passar pelo crivo da Câmara. “Trump não consegue gastar sem passar pela Câmara. A economia, nos EUA, muitas vezes, funciona de forma independente da política econômica”.

E a política interna? “Para política interna, é super importante a eleição de Biden porque você precisa, no fundo, de um presidente pra tentar diminuir as tensões do país, muitas delas alimentadas por Trump, como as tensões raciais”.

Quem será o novo ou nova dirigente do FED? Tem gente desconfiando que Trump pode tirar do chapéu um nome entre os acadêmicos da “Teoria Monetária Moderna”. Scheinkman não confirma.