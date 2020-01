Saúde no copo

Para o sommelier de cervejas, Cristiano Guilherme Alves, sócio da cervejaria artesanal Vórtex Brewhouse, que fica na Chácara Santo Antônio – “os consumidores de cervejas especiais estão mais preocupados com a saúde, mais engajados com a preservação do meio ambiente e com a evolução da sua comunidade.” Partindo desse pensamento, Cristiano, ao lado de seus sócios, acaba de introduzir petiscos que usem ingredientes mais frescos, sem uso de conservantes, vindos de pequenos produtores, apoiando o comércio local. “Exatamente como já fazemos com nossas cervejas. Acreditamos na frase: beba cerveja local – coma artesanal.”