São Paulo programa segunda dose da Coronavac para o Carnaval

O Estado de São Paulo se programa para começar a dar a segunda dose da vacina contra covid-19, por meio do Hospital da Clínicas – por onde começou – durante o Carnaval. Segundo se apurou, a dúvida gira em torno de iniciar na sexta-feira ou no domingo, atendendo novamente aos profissionais de saúde. A vacinação contra a covid-19 começou, no Brasil, pelo HC e agora, São Paulo deve também sair na frente.

Vale registrar que a Coronovac – a vacina do Instituto Butantan em parceria com a Sinovac– prevê intervalo de até 28 dias para ser eficaz, entre a aplicação da primeira e segunda dose. A primeira aplicação abrindo o processo de vacinação foi realizada no dia 18 de janeiro.

Dúvida em pauta: a primeira pessoa a receber a dose da vacina fora da capital de São Paulo foi a técnica de enfermagem Liane Santana Mascarenhas Tinoco, de 49 anos, natural da Bahia. Será também a primeira?