São Paulo Companhia de Dança faz primeiras apresentações presencias do ano em Salto (SP)

A São Paulo Companhia de Dança viaja para Salto, no interior paulista, para suas primeiras apresentações presenciais de 2021, nos dias 26 e 27. Os espetáculos marcam a reabertura do Teatro Municipal – Sala Palma de Ouro, após quase um ano fechado. O repertório inclui uma novidade: a pré-estreia de Madrugada, criação original de Antonio Gomes para a Companhia. Com toques de La La Land, os atores Carolina Pegurelli e Nielson Souza posaram para o cartaz da peça.