Santuário Nacional de José Anchieta é contra projeto de lei que pede que o nome do padre substitua o de Paulo Freire

O Santuário Nacional de José de Anchieta soltou nota manifestando preocupação com PL usando o nome do padre “para fins meramente ideológicos”. O projeto determina a troca do patrono Paulo Freire pelo o de Anchieta no que se refere à educação brasileira.

O comunicado reconhece a importância do padre para educação brasileira, mas afirma que “na atual conjuntura, não podemos aceitar isso”. Segundo o comunicado, tanto Anchieta, quando Freire “caminham na mesma direção”.