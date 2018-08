Santos será sede das ‘Cidades Criativas’ da Unesco

A cidade de Santos venceu Puebla, do México, e Belém do Pará e será anunciada esta tarde como sede, em 2020, do encontro de Cidades Criativas da Unesco — que deve atrair, além de vários eventos, integrantes de pelo menos 250 outras cidades do planeta.

É a primeira cidade da América Latina a ser indicada para o evento. Do programa devem constar, já definidos, o Santos Jazz Festival e o Festival Santos Café. Um dos fatores que certamente contribuíram para a escolha foi o seu “embaixador oficial” na reunião anterior, na Polônia: Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

O encontro deve ocorrer entre março e junho de 2020 e o tema proposto será “Criatividade, caminho para a Igualdade”.