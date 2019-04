Avança MP que dobra ajuda da Caixa a Santas Casas

Medida provisória liberando algo como R$ 3 bilhões para as Santas Casas, com funding do FGTS, foi aprovada em comissão do Senado esta semana e agora volta à Câmara.

Depois, terá que passar pelo plenário das duas casas.

Vezes dois

Essa liberação dobrará o volume de recursos que a Caixa já aplica nesses hospitais. Para quem não sabe, quase 90% dos financiamentos dos hospitais públicos do País são da Caixa.

Bodes na sala

Desde o encaminhamento da proposta de reforma da Previdência à Câmara, as mudanças promovidas no BPC e na aposentadoria rural têm sido apontadas como “bodes da sala”. O que, de forma indireta, acabou confirmado ontem por Rodrigo Maia.

O presidente da Casa disse publicamente haver “condições” para aprovar o restante da proposta do governo se esses dois itens caírem.

Bodes 2

Aguarda-se agora a desistência também da capitalização no projeto. Ela custaria, pelos cálculos atuais, R$ 400 bilhões em 10 anos.

Em conjunto

O Diário Oficial de SP publicou, ontem, as declarações de bens dos deputados da Alesp e de seus cônjuges. Só não aparece o nome… da mulher do presidente da Casa, Cauê Macris.

O Código de Ética da Assembleia diz que todos os deputados devem apresentar a declaração do cônjuge.

Em conjunto 2

Os bens declarados por Cauê somam R$ 276,6 mil, a mesma quantidade declarada na campanha. Procurada pela coluna, a assessoria do deputado informou que a declaração da esposa, Maria Leticia, foi feita em conjunto com a dele. Ela entrou como dependente, o que é uma prática legal.

Mais vistos

Os brasileiros, quem diria, estão indo… a museus. Uma exposição do CCBB do Rio sobre linguagem eletrônica, que teve 265 mil visitantes entre abril e junho, aparece em 11.º lugar entre as mais vistas do mundo em 2018, no novo balanço da revista The Art Newspaper.

Segundo a revista, quatro museus nacionais estão na lista dos 100 mais visitados do ano passado. Os CCBBs de SP, Rio e Belo Horizonte e o Tomie Ohtake, em SP.

Diretor em cena

Cacá Diegues toma posse hoje na Academia Brasileira de Letras. Merval Pereira faz a aposição do colar, José Sarney lhe entrega a espada e Zuenir Ventura, o diploma.

Tamo junto

A Faap acaba de acertar uma colaboração acadêmica com o King’s College, de Londres, que valerá para as áreas de artes visuais, cinema e relações internacionais. É um passo inicial para trabalho mais amplo de atuação acadêmica dos dois lados.

Pelos ingleses, aqui estiveram o reitor do King’s, Edward Byrne, e o brasilianista Anthony Pereira.

Homenagem

João Carlos Martins faz homenagem às crianças e famílias vítimas do massacre de Suzano. Convidou seis alunos que aprendem educação musical na Fundação Bachiana, daquela cidade, para participar do concerto que a Bachiana Filarmônica dará no Theatro Municipal, no dia 21.

Os meninos tocarão viola, violino e violoncelo na execução da Aria da 4ª Corda de Bach.

