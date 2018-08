Quem passa pelo Parque no Povo e olha para o prédio do Santander Brasil depara com uma bola gigante explodindo para fora do edifício-sede. Calma, trata-se da entrada do banco na UEFA Champions League – parte de sua estratégia global.

Leia mais notas da coluna:

+ TRF-4 nega participação de Lula em debate

+ PT vai usar debate na Band como termômetro da ausência de Lula