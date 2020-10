Cinco dias antes de a quarentena começar, Sandra Cinto abriu mostra de três andares no Itaú Cultural, uma retrospectiva de produção artística. No período em que a exposição ficou fechada, a artista trabalhou no catálogo e aproveitou para desenhar bastante: “Trabalhei em maquetes e projetos que realizarei em 2021”. A mostra está aberta com visitas agendadas pelo site da instituição.