Sandra Chayo, do grupo Hope, passa a integrar o Shark Thank Brasil

A empresária Sandra Chayo, diretora do Grupo Hope, passa a integrar o time da 7ª temporada do Shark Tank Brasil. Com João Appolinário, fundador da Polishop, Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans, Carol Paiffer, CEO da ATOM S/A e José Carlos Semenzato, especialista em franquias.

NOVA BANDEIRA. A foto de uma criança enrolada na bandeira brasileira em cetim onde se lê “Re-Utopya” bordada no centro, ao invés de “Ordem e Progresso”, receberá o visitante na exposição Re-Utopya, do artista Hal Wildson, na Galeria Movimento, em junho. Parte do arrecadado com a venda da obra será revertida para a aldeia Rio Silveira, da etnia guarani mbyá.

ANIVERSÁRIO. Em celebração aos quatro anos do Vista Ibirapuera, o chef Marcelo Corrêa Bastos recebe a dupla Gabriel Coelho e Júlia Tricate, chefs do De Segunda, para um jantar especial em seis etapas, no próximo dia 25, quarta-feira.