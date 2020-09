Samuel Rosa inaugura canal no Youtube com live e fala da carreira solo

Samuel Rosa inaugura seu canal no Youtube com uma live especial, amanhã, ao lado de seu filho, Juliano Alvarenga. “Depois da pandemia e da turnê de encerramento do Skank, que era para acontecer este ano, vou seguir uma carreira solo e o canal é mais um investimento que faço na minha trajetória. Resolvi fazer minha própria live, contemplando músicas que escrevi ao longo de minha carreira e aumentar a troca de informações com os fãs.”