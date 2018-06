‘Machucados’ garantem sucesso do leilão da amfAR

Os dois homenageados do amfAR este ano, Sabrina Sato e Neymar Jr., subiram ao palco com ajuda de adereços, bengalas e muletas, respectivamente. Ambos se machucaram recentemente. A noite de gala, sexta-feira, na casa de Dinho Diniz, arrecadou US$1 milhão para os programas de pesquisa da cura da Aids. Cada convite custava US$ 2 mil. Co-anfitrião do evento, Felipe Diniz deu as boas vindas aos convidados ao lado do ator americano, Adrien Brody.

Ao anunciar Sabrina, Donata Meirelles enumerou a quantidade de instituições que a apresentadora ajuda. Eram tantas que não couberam nas anotações da diretora de estilo da Vogue Brasil. Donata lembrou que “a bondade corre nas veias” da japonesa desde a infância – sua avó abrigava pessoas com Aids em sua casa, em Penápolis. A experiência de sambar com Sabrina na Sapucaí e ainda levar uma de suas icônicas fantasias – uma reprodução da bola de ouro em homenagem à Copa de 2014 no Brasil, banhada a ouro – foi lance disputado. A apresentadora lembrou que não paga barato por suas fantasias, “a gente, tem que caprichar.” Saiu por US$ 35 mil.

Neymar, por sua vez, foi anunciado por sua mãe, Nadine Gonçalves. Muito emocionada, chamou seu Juninho para subir ao palco. O jogador, que também apoia inúmeras instituições beneficentes, se mostrou mão aberta. Comprou a obra Transgeometrica #1, do grupo de artistas Assume Vivid Astro Focus, por US$ 60 mil e um par de brincos de diamantes de Ara Vartanian – presente para a namorada, Bruna Marquezine, por US$ 35 mil.

Outros lances da noite? Uma mesa de pôquer com Neymar e amigos, arrematada por Marina Morena por US$ 30 mil. Obra de Ernesto Neto saiu por US$ 70 mil para Carlos Jereissati Filho. Ensaio com Neymar e Sabrina clicado pela fotografa alemã Ellen von Unwerth ficou para o anfitrião da noite, Dinho Diniz por US$ 20 mil.

Já os disputados três ingressos para a final da Copa do Mundo na Rússia, foram arrematados por … US$ 60 mil. /SOFIA PATSCH