E a Acadêmicos do Salgueiro faz sua feijoada de carnaval, pela primeira vez, em São Paulo. Em parceria com o Holiday Inn do Parque Anhembi, ela comanda um “esquenta” paulistano no dia 21.

Com “participações especiais” da Mocidade Alegre, Dragões da Real e X-9 Paulistana.

