Sabrina Sato revela seus truques de Avenida

Musa maior do carnaval há alguns anos, Sabrina Sato revelou à coluna que sua equipe manda sinais ocultos para ela não pagar mico na Avenida

“Os Códigos Secretos também fizeram parte dos momentos em que estava nas avenidas (ela desfilou para a Gaviões da Fiel em SP, e Vila Isabel, no Rio). Combinei com minha equipe – que também desfila comigo nos espaços laterais destinados ao apoio – que era para fazer um sinal de L (com as mãos), para avisar se a parte debaixo estava aparecendo. Já, quando faziam um T (também com as mãos), era para não pagar peitinho (risos). E quase que isso aconteceu”, lembra a apresentadora.