Sabrina Sato em ritmo de “Mamãe eu quero”

Uma estratégia de logística de dar inveja às mais famosas celebridades mundo afora foi montada para que Sabrina Sato reinasse mais uma vez à frente da bateria da Gaviões da Fiel pelo décimo quinto ano, na madrugada de ontem. A escola fechou os desfiles do Grupo Especial. Até lá, Sabrina se prontificou a dar várias vezes de mamar a Zoe, de apenas três meses, além de ordenhar o leite materno para que a pequena se alimentasse enquanto a mãe batalhava na passarela do samba. Diferentemente dos outros carnavais, Sabrina faz um pré-preparo em casa, com uma equipe reduzida, e chega ao Hotel Holiday Inn, próximo ao Sambódromo, apenas para finalizar a produção. Enquanto isso, o marido Duda Nagle, ao lado dos pais da musa, ficam em casa para cuidar de Zoe. Neste ano a preparação física de Sabrina também fugiu às regras anteriores. Abaixo, trechos da entrevista para coluna antes de desfilar.

Você sempre fez uma preparação de atleta para o carnaval. Como adaptou essa rotina ao pós-parto e amamentação?

Respeitei o que minha médica passou. Não pude fazer uma rotina intensa de treinos, como nos outros anos, e nem uma dieta restritiva, por conta da amamentação. Foquei em ganhar condicionamento e fazer alimentação saudável. Comecei com caminhadas e aos poucos pude retornar aos exercícios de forma leve, com a ajuda do meu personal, Marcio Lui.

Como é voltar ao carnaval, agora como mãe?

É maravilhoso! Amo o carnaval, nasci no meio da folia e sou muito grata por ser rainha de duas escolas maravilhosas que me recebem há tantos anos – Gaviões da Fiel aqui e Vila Isabel no Rio de Janeiro. Me sinto completa em voltar sendo mãe, em uma fase tão única pra mim. Zoe veio pra somar em minha vida. Será inesquecível!

Como a maternidade mudou sua visão sobre as mulheres?

Vejo como nós mulheres somos múltiplas, como damos conta do recado, dos nossos filhos, do trabalho, da casa e de nós mesmas.

Qual recado você tem para dar para quem não consegue recuperar o peso tão rápido após a gravidez?

Nossa saúde é muito importante nesse momento, não só para nós como para nossos filhos. Meu foco hoje é estar bem para amamentar a minha filha e voltar à minha rotina de trabalho de forma saudável. Acho que cada mãe tem seu tempo, seu biótipo. Tem que se respeitar, se amar, estar bem pra cuidar e amar seu bebê. DORIS BICUDO e MARILIA NEUSTEIIN