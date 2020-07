Sabrina Parlatore prepara música com Roberto Menescal, na pandemia

Sabrina Parlatore decidiu lançar Orgulho, seu segundo single, durante a pandemia. A ex-VJ da MTV tomou coragem e se lançou na carreira de cantora – que diz ser sua verdadeira paixão – depois de ter participado do programa Pop Star. “Em 2015, tive um câncer de mama muito sério. Depois da ótima repercussão do programa, e a própria doença, repensei minha vida e resolvi seguir na música”, diz. Ela também prepara canção em parceria com Roberto Menescal. “Fiz a letra em cima da melodia dele mas ainda não gravamos. Devemos nos reunir assim que o problema da covid-19 diminuir”, espera.