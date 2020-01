Sabor nota 10

Há 20 anos Paula Rosignoli descobriu que era celíaca e, desde então, passou a testar receitas com farinhas sem glúten. “Comecei a fazer pães e bolos na cozinha de casa, nem pensava em comercializar”, conta. “Mas, devido ao grande número de pedidos, resolvi me matricular em um curso de gastronomia”. Há cinco anos, a professora de matemática aposentada abriu sua primeira padaria e confeitaria sem glúten, a Pra Lá de Bom, em Santana, onde seu pão de queijo feito com queijo de castanhas e batata doce orgânica ganhou uma clientela fiel. Há um ano abriu um café com o mesmo nome em Moema. “Também oferecemos receitas veganas, sem lactose e mais naturais.”