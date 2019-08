Sabores da Amazônia desembarcam em SP

Grande nome da gastronomia amazônica, o chef Felipe Schaedler está abrindo uma filial do Banzeiro – um dos restaurantes mais famosos de Manaus – na capital paulista. “Levamos cinco anos para amadurecer a ideia de abrir em SP. Hoje percebemos que o restaurante pode ser uma ponte de ligação entre o centro e o norte do Brasil. As pessoas precisam conhecer a Amazônia”, explica o chef.

A casa paulistana, no Itaim, seguirá o estilo simples da matriz, com elementos inspirados pela cultura da região Norte e dos povos indígenas. Entre os pratos icônicos de seu repertório, o público paulistano poderá provar, por exemplo, a saúva com espuma de mandioquinha e as costelinhas de tambaqui agridoce.