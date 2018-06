Sabine Lovatelli comemora os frutos do Música em Trancoso. Por influência do festival, doze jovens músicos da região formaram uma camerata de cordas com ajuda de padrinhos que doaram os instrumentos. Dois deles já foram até convidados para fazer parte da Orquestra Acadêmica Mozarteum, outra iniciativa de Lovatelli. “É uma grande satisfação ver o resultado de nosso empenho na formação de músicos”, diz Sabine, mentora do evento. O MT, que começou na sexta-feira, segue até sábado. Aviso: está com os ingressos totalmente esgotados.