Sabina de Libman prepara reabertura da Galeria Arte Aplicada em novo formato

Sabina de Libman conta que sua vida foi baseada em desafios – inclusive quando se formou em arquitetura “numa época em que as mulheres nem estudavam e nem trabalhavam”. Ela inaugurou sua galeria em 1971 com artistas como Tomie Othake. E chegou a montar exposição de arte erótica em plena ditadura militar. Seu mais recente desafio – agora imposto pela pandemia – é transformar a Galeria Arte Aplicada num escritório de arte. “Aproveitamos para redecorar o espaço, que deve reabrir em um mês. Acredito que as pessoas, por terem passado muito tempo em casa, hão de valorizar mais a arte e as galerias”, espera.