Rubens Barbosa lança livro sobre sua carreira diplomática

Quase 40 anos de vida diplomática são o eixo do livro Um Diplomata a Serviço do Estado, que Rubens Barbosa lança hoje na Livraria da Vila da Lorena. “Embora saiba que alguns poderão não gostar, preferi deixar registrada minha visão dos fatos que vivi”, diz ele do texto, preparado a partir de 70 mil páginas de depoimentos doados ao acervo da FGV.

