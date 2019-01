Rua vira praça em Pinheiros e ‘estica’ aniversário de SP até dia 31

Um tradicional centro de boemia de Pinheiros, a rua Guaicuí preparou um “pacote” de intervenções urbanas para marcar o aniversário da cidade: vai abrir espaços para os pedestres, ficar com jeito de praça e esticar uma série de atividades até dia 31. A ideia nasceu de uma parceria entre associações, CET, subprefeitura e iniciativa privada.

Entre outras, o projeto Praça Guaicuí criou desenhos para o asfalto, com motivações indígenas que resgatam a história do bairro. Também vai oferecer atividades culturais e debater modelos de ocupação do local. O trânsito de carros sofrerá restrições em alguns horários.