Roupateca – biblioteca de roupas – abre novo espaço em Pinheiros

A consultora de estilo Daniela Ribeiro teve, em 2015, a ideia de fazer a Roupateca – uma biblioteca de roupas para assinantes – como uma forma de garantir variedade às clientes, sem fazê-las comprar peças novas. Com a entrada da sócia Flavia Nestrovski este ano, o serviço ganhou novas formas de se relacionar com o consumidor. Uma delas é a Casa Roupateca, inaugurada no dia 1º, em Pinheiros, onde assinantes podem experimentar, retirar e devolver peças. O espaço também vai abrigar workshops e iniciativas ligadas a hábitos de consumo sustentável. Quem não puder ir à casa pode contar com um plano de delivery – e retirada – mensal, em que passa um mês com 10 peças que combinam consigo e se coordenam umas com as outras. Há ainda um serviço de “mala de viagem”, que complementa o guarda-roupas para ocasiões especiais, dispensando a necessidade de comprar peças que não são usadas no cotidiano.