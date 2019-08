Rosângela Moro se muda para Brasília

MALAS DE ROSÂNGELA NO CHECK-IN. FOTO: INSTAGRAM

Como já havia comentado entre amigos há algum tempo, Rosângela Moro fez as malas, tomou hoje o avião e foi… para Brasília. Em seu Instagram, a advogada e mulher do ministro Sérgio Moro avisa: “Minha vida sempre foi assim, prá lá e pra cá, mil voos, mil saudades, pessoas que conheço e pessoas (de) que me despeço. E assim continuará.”

Segundo os mais próximos, vai instalar de vez, no DF, seu escritório de advocacia – e não precisará mais viajar para ficar com o marido nem obrigá-lo aos frequentes voos para Curitiba.

