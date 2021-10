Rosângela Moro deve se filiar ao Podemos em apoio ao projeto político do marido

Além de Sergio Moro, Rosângela Moro também pode se filiar ao Podemos no próximo dia 10. O ato seria para demonstrar que ela apoia o projeto político-eleitoral do marido, cotado para disputar a presidência da República. Pelo que se apurou, a advogada não descarta sair candidata em eleições futuras.

O casal está vivendo em Washington e terá que abdicar do trabalho e da vida no exterior caso Moro embarque na campanha de 2022.

Garupa

Por falar em Rosângela Moro, ela tem exaltado nas redes a série Maid, da Netflix. Na trama, a jovem Alex, de 25 anos, foge de um relacionamento abusivo levando a filha.

Na mesma onda, Silvinha Chakian, promotora do MPSP, postou: “Maid desmistifica a ideia de que o autor da violência doméstica seja um monstro 24 horas por dia”. E avisa: há nove equipamentos na cidade de SP para abrigo sigiloso de mulheres em situação de risco.

Demanda

De olho nas eleições, cursos de formação oferecidos pelo partido Novo tiveram…1,2 mil inscritos.

Palco…

Arthur do Val, o Mamãe Falei, decidiu lançar sua pré-candidatura ao governo paulista no congresso do MBL, dia 19. O evento foi batizado de Lollapalooza da política.

Poesia e imagem

Maria Homem fez um curta experimental que remete à sua relação com Contardo Calligaris. O filme está online, a partir de hoje, no festival #UNFINISHED21.

Trágico chic

O livro “Casa Gucci” – que deu origem ao longa com Lady Gaga, Adam Driver e Al Pacino elenco – será relançado no Brasil no mês que vem. A obra de Sara Gay Forben revela os bastidores da morte de Maurizio Gucci, herdeiro da marca italiana. A edição vem com novo posfácio, que atualiza os acontecimentos posteriores à primeira publicação em 2008.

Folia em 2022

Os fãs de Renato Russo terão mais um incentivo para pular o carnaval. O cantor será mote de boneco gigante de Olinda e será homenageado com o bloco “Vamos Fazer Um Filme”.

Uma rifa com diversos itens e objetos – como um disco de platina de Renato Russo doado pela Legião Urbana Produções Artística – está sendo organizada para arrecadar fundos para a construção do boneco.