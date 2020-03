Rosângela Moro cancela lançamento de livro por coronavírus

Com o avanço da pandemia do coronavírus, a advogada Rosângela Wolff Moro decidiu cancelar o lançamento do seu livro”Doenças Raras e Políticas Públicas: entender, acolher, atender” em três estados. Em São Paulo, a data marcada era 24 de março. Cerca de 1,5 mil livros chegaram a ser enviados pela Editora Matrix para a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. O lançamento em Brasília seria no dia 25 de março, e no dia seguinte, em Curitiba, onde o casal Moro reside.

Pesou também na decisão de adiar a proteção aos convidados, entre eles diversos portadores de doenças raras. Os eventos terão novas datas marcadas, assim que a situação se normalizar.

Desde 2012, a advogada trabalha no apoio de pessoas com doenças raras. Ela integra a ONG Casa Hunter, fundada em 2013 para “buscar soluções públicas e sensibilidade do setor privado e da sociedade em geral”.