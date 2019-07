Rosa Moraes comemora 20 anos do 1º curso superior de Gastronomia do Brasil

Rosa Moraes comemora em agosto os 20 anos do primeiro curso superior de Gastronomia do Brasil – que ela implantou na Anhembi Morumbi. Passadas duas décadas, o curso que ela dirige está agora em oito universidades de sete Estados. E foram criadas também as formações em Hotelaria e Turismo. Todos visam formar pessoas capazes de gerir um negócio, administrar, fazer compras, gerenciar recursos humanos e afins – ao invés de meramente ensinar a cozinhar ou a servir. Rosa é também madrinha do projeto social Gastromotiva, que oferece, nas dependências da Anhembi, cursos de quatro meses para jovens de baixa renda, que saem de lá como ajudantes da área de serviços. “Trabalhar com educação muda a vida”, disse Rosa. Ela hoje colhe os frutos de ter ajudado a formar alguns dos maiores chefs do País e divulga a gastronomia nacional mundo afora.