A presidência da academia do 50th Best Brasil e América Latina – que promove anualmente o ranking dos melhores restaurantes do mundo – agora é ocupada pela educadora Rosa Moraes. Ela fez história no meio ao ajudar a implantar o primeiro curso superior de gastronomia do Brasil, há mais de 20 anos, na Anhembi Morumbi. E assume o cargo hoje com apoio do sucessor, o jornalista e crítico Josimar Melo.