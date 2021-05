Rony Meisler, da Reserva, inova com assinatura anual de camiseta renovável

Rony Meisler, fundador da Reserva e CEO da AR&Co, está lançando a Camiseta Simples, uma invenção que pode revolucionar o futuro da moda. “Estamos apostando em produto e modelo de negócios marcando nossa entrada no mercado de subscriptions e bem como no vestuário feminino”, explica com exclusividade à coluna. Depois de mais de um ano de pesquisas visando minimizar o impacto ambiental de uma das indústrias mais poluentes do mundo, a camiseta estará disponível por meio de um serviço de assinatura anual com mensalidade de… R$ 24,99.

Nesse tempo, o cliente receberá três camisetas: a primeira no ato da compra e as demais, a cada cinco meses. “No fim de cada ciclo, o cliente retorna as camisetas para a Reserva, que irá encaminhar as peças para o processo de reciclagem, onde o fio é desfibrado para virar… um novo produto”. Ou seja, no fim do ciclo, nenhum tecido será descartado no meio ambiente. “Esse é apenas o nosso primeiro passo no caminho da reinvenção da moda básica e sustentável”, diz Meisler. No começo, a camiseta terá 12 cores diferentes em todos tamanhos imagináveis.

No que tange a linha feminina…a Reserva promete entrar no ramo com o mesmo vigor que entrou no masculino.