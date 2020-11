Ronaldinho Gaúcho fará pagode surpresa em ponto da Buser

Ronaldinho Gaúcho é o novo garoto propaganda da Buser, que permite aos usuários fazerem viagens interestaduais com preços acessíveis e está sendo chamada de “uber dos ônibus”. O ex-jogador vai aparecer para um pagode surpresa em um dos pontos de embarque do aplicativo nos próximos dias em São Paulo. O local ainda não foi revelado para evitar aglomerações.

A produção da nova campanha publicitária foi feita neste mês e atrasou 20 dias porque Ronaldinho pegou covid-19, pouco antes do dia marcado para as filmagens. Só depois de todos os protocolos sanitários terem sido seguidos é que as gravações foram retomadas. A produção custou cerca de R$ 1,5 milhão. A Buser investe em publicidade de olho no fim do ano, onde muitos passageiros procuram meios para viajar. A empresa também faz deslocamentos intermunicipais desde a sua estreia no mercado há dois anos. Um dos pontos de ônibus da marca, por exemplo, fica no Shopping Eldorado.

Além da covid-19, o jogador de carreira no futebol vitoriosa passou por outra fase negativa. Neste ano, ficou em prisão domiciliar por quase seis meses em Assunção no Paraguai, por conta de acusações de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.