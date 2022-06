Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno, só joga no campo da música

Ronald tem humor para rir do incontestável fato de que toda a aptidão futebolística da família ficou com os pais, Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues. “Só jogo por diversão e para não passar vergonha”, disse. Aos 22 anos, o jogo dele é outro. “Me vejo trabalhando como DJ até os 70, 80 anos. Como não é esporte, não preciso me limitar. Se precisar, posso tocar sentado”, completou.

No próximo dia 21, o artista lança um feat com MC Don Juan, o remix da música com o sugestivo título “Vou Com Carinho, Ela Quer Com Força”. Ele conta com todo apoio dos pais para o lançamento. “São meus maiores fãs. Assim como eles já fizeram, estou correndo atrás de um sonho”, falou. Para o Futuro, ele espera realizar parcerias com um ídolo, o DJ Alok.

Montagem de West Side Story em SP

O palco do Theatro São Pedro, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de SP, recebe a partir de 8 de julho a montagem original de West Side Story, do compositor norte-americano Leonard Bernstein (1918-1990). Com 25 récitas, o espetáculo fica em cartaz até o dia 7 de agosto.

Bloco de Notas

EX-MINISTROS. Ayres Britto e Sepúlveda Pertence, ambos ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, estão entre os palestrantes do próximo encontro presencial em Campos do Jordão da Associação de Advogados de São Paulo (AASP). A abertura ficará por conta do escritor e navegador Amyr Klink, no dia 25.

COLEÇÃO VALIOSA. A imortal Nélida Piñon doou seu acervo pessoal ao Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. A coleção da escritora, que será aberta ao público a partir do dia 20 de junho, conta com mais de 7 mil obras. Destacam-se livros sobre balé, história da Idade Média e clássicos.