Catharina Tamborindeguy Gerdau Johannpeter e Gabriella Paschoal (ao centro) abrem as portas da sua loja Pinga para a Supersuite77. Com convidados de Mariângela Bordon (à esq.), a dupla recebe, de terça a quinta, as criações de Rodrigo Trussardi. “A Pinga representa vários designers autorais. Nosso intuito é ser plataforma de novos criadores brasileiros e representá-los nacional e internacionalmente”, explica Catha. Do lado direito, está Roberta Morbach.