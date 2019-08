Rodrigo Maia vem a SP e encontra governador em exercício à noite

A pauta do dia está carregada, em Brasília, mas ainda assim Rodrigo Maia toma um avião, no fim da tarde desta quinta, e vem a São Paulo. Na agenda, uma reunião com a equipe do BTG Pactual e, em seguida, comparece ao Encontro de Líderes da Fundação Lemann, numa chácara em Embu das Artes.

À noite, o presidente da Câmara será recebido pelo governador em exercício, Rodrigo Garcia. “Vão falar de assuntos partidários”, avisa à coluna um amigo dos dois — que são filiados ao DEM.