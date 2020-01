Rodrigo Maia articula sua sucessão na Câmara

LEIA TAMBÉM > Na Frente

O DEM, que hoje preside o Senado e a Câmara, dá como certa a perda de uma das casas no ano que vem. Enquanto Davi Alcolumbre tenta um terceiro mandato a todo custo, Rodrigo Maia articula para fazer o seu sucessor – hoje o preferido seria Agnaldo Ribeiro e o segundo, Fernando Bezerra Filho.

Maia não cogita

disputar governo do Rio

Ao que apurou a coluna, Maia, que retornou ontem de Miami, já teria confessado preocupação com o seu day after, após deixar a presidência. Não tem intenção de disputar o Governo do Rio, por exemplo, nem concorrer ao Senado. E para ocupar ministério, o DEM precisaria superar mágoa que tem com Bolsonaro por este não ter ouvido o partido na montagem do 1.º escalão.

Bolsonaro só fala em

mudanças depois do Carnaval

Bolsonaro, que descansa no Guarujá até terça, só deve mexer no seu time após o Carnaval. Até lá, não dá “um pio”. O líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, também tirou uns dias de folga e foi para Porto de Galinhas. Cotado para trocar de lugar com Alcolumbre, no ano que vem, ele desconversa sobre as especulações.

“Encontro o presidente Bolsonaro só em fevereiro. A menos que ele me chame antes”, brincou FBC.

Reta final para sugestões

sobre juiz de garantias

Promotorias, defensorias e advogados em geral têm até hoje para entregar, ao Conselho Nacional de Justiça, sugestões para uma declaração formal da instituição sobre a criação do juiz de garantias.

O grupo de trabalho criado por Dias Toffoli, que preside o conselho, apresenta sua proposta normativa até dia 15.

Barulho em templos

terá limite menor

Está quase pronto, nas mãos do relator Luiz Pastore, no Senado, projeto que limita o barulho nos cultos e celebrações das igrejas do País. A ideia é unificar os limites aprovados em vários Estados.

Nas zonas residenciais, o novo limite passa a ser de 75 decibéis entre 6 da manhã e 22 horas e 65 decibéis entre 22 e 6 horas. Equivale a pouco mais que o barulho da praça de alimentação de um shopping no almoço. Como comparação, um show de rock pode chegar aos 130 decibéis.