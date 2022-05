O ator, cozinheiro, marceneiro e eletricista Rodrigo Hilbert vai ter a próxima temporada de seu programa, Tempero de Família, gravada no Copan. A ideia é trazer moradores do icônico edifício para cozinhar com ele.

A produção já busca personagens para participar, como donos de animais com uma boa história para compartilhar.