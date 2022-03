A intenção de Rodrigo Garcia em trocar a equipe de Doria foi a gota d’água

Pressionado por dois lados – parte do PSDB fazendo força para João Doria desistir de concorrer à Presidência da República e com o vice-governador Rodrigo Garcia mudando equipe nova para seu governo do Estado – o governador de São Paulo tomou uma decisão.

Resolveu ficar à frente do Palácio dos Bandeirantes e terminar o que começou, inaugurando obras, dando continuidade à transparência que implantou durante a sua administração. Está, segundo fontes da iniciativa privada, seria a foto atual do quadro. Mas atenção: isso pode mudar até o dia 2 de abril, sábado, prazo limite para a desincompatibilização.

Com a nova crise, Rodrigo Garcia quer deixar o partido e migrar para o União Brasil. As conversas com a legenda estão acontecendo. Garcia pretende concorrer ao governo do Estado.

Os sinais de que o clima estava pesado surgiram ao longo da semana. Esperado na segunda-feira para a pré-estreia do documentário sobre a vida de FHC, “O Presidente Improvável”, Doria não apareceu no evento que reuniu tucanos da velha guarda bem como Rodrigo Garcia. E o vice- governador, por sua vez, não compareceu ao jantar de Marcos Arbaitman, para Doria, na quarta – feira. Foram 200 pessoas.