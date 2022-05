David Uip será secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado

Rodrigo Garcia vai nomear hoje (12), o médico infectologista David Uip como secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. Uip será responsável por integrar as ações de vigilância epidemiológica, assistência, pesquisa, ensino e produção de novas vacinas e de medicamentos para combate a doenças infecciosas.

O decreto com a nomeação será publicado na sexta-feira (13), no Diário Oficial do Estado.