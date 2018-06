Rodrigo e Daniel Rosset levam marca a Barcelona e Miami

A Scarf Me iniciou sua expansão internacional esse ano. “Acabamos de abrir uma loja em Barcelona, no El Gòtic. A cidade foi nossa porta de entrada no mercado europeu”, conta Daniel Rosset, que comanda a marca com Rodrigo Rosset. “Em abril fomos procurados pelo Aventura Mall, em Miami”, emenda Rodrigo, que já estuda outros pontos na Flórida.

Em ambas as lojas estará disponível, a partir de terça-feira, a collab de panneaux com Flavia Medrano, do @shopdiem. “Criei estampas inspiradas em peças do meu acervo pessoal, bem como o tecido, que para o qual optei por manter um alto padrão, trabalhando com 100% de seda não transparente, de forma a dar mais liberdade para mulher sair da praia e ir direto para um almoço”, explica a influencer, que trabalha com um mailing de mulheres de sua faixa etária, 40+ anos.

“Vi neste nicho uma grande abertura para apresentar curadorias e assinar colaborações bem-sucedidas.”