Rock in Rio também tem estrelas do grafite

No último dia de Rock in Rio, o público ainda pode conhecer a obra de quatro artistas do grafite: Carla Barth, Junno Sena, Irmãos Credo e Negritoo. Eles foram convidados pela agência Africa para terem suas obras ilustrando copos, lambe-lambes, paredes e vinhetas em ativações do Itaú

BLOCO DE NOTAS

CONVERSAS. Em sua primeira ação como embaixadora do Nubank, Anitta se reúne com Linn da Quebrada para uma série de talks sobre educação financeira e carreira.

CONTÊINER. A Highstil movimentou a loja da Alameda Lorena com a inauguração da Amazônia Experience, uma imersão virtual nos povos indígenas do Alto Xingu. O tour acontece em um contêiner.

DOCE. O Museu Mais Doce do Mundo está de volta com seus ambientes instagramáveis, no Shopping Vila Olímpia. Até 30 de outubro.

SOM. O ator Pascoal da Conceição, o pianista Fábio Martino e o violinista Alejandro Aldana, spalla do Teatro Municipal, estão juntos em FUTURISTAS 22, Um Caleidoscópio Musical. Hoje, às 11h, na Sala do Conservatório da Praça das Artes. O artista plástico Menelaw Sete também participa do evento